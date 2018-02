Bolsa de Dubai despenca 7,3%, Abu Dhabi tem queda recorde

Já o mercado acionário de Abu Dhabi, outro emirado que forma os Emirados Árabes Unidos, despencou 8,3 por cento, a maior perda diária da história do índice.

Os papéis de bancos e do setor imobiliário foram os mais atingidos. Das 32 ações da bolsa de Dubai, 18 encerraram no limite de baixa, o que aconteceu com 28 dos 60 papéis de Abu Dhabi.

"As incertezas continuam e tudo o que precisamos é um comunicado ou algum tipo de orientação", disse Chamel Sahmy, operador do Beltone Financial.