Bolsa de Frankfurt cai 4,92% com Basf A Bolsa de Frankfurt fechou em baixa de 4,92% ontem depois que a Basf anunciou o fechamento temporário de 80 fábricas em todo o mundo e a redução de produção em outras 100, além de alertar queda em seus lucros. As ações do conglomerado alemão fecharam em baixa de 13,65% e pressionaram as da concorrente Rhodia, em Paris, que caíram 11,78%.