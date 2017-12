Bolsa de Frankfurt fecha a semana em queda A Bolsa de Frankfurt fechou com o índice Xetra-DAX em queda de 139,74 pontos (2,11%), em 6.497,07 pontos. Traders ouvidos pela Dow Jones disseram que o mercado acompanhou a queda do índice Nasdaq nos EUA. Entre as ações que mais caíram estavam as dos setores de telecomunicações e tecnologia (Deutsche Telekom -5,86%, Epcos -4,39%, Infineon -3,00%, SAP -3,32%, Siemens -3,28%). Por causa do sentimento negativo que tomou conta do mercado, nenhuma das 30 blue chips que compõem o DAX fechou em alta.