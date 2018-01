Bolsa de Frankfurt fecha em alta de 0,83% A Bolsa de Frankfurt fechou com o índice Xetra-DAX em alta de 0,83%. Segundo a Dow Jones, o mercado alemão operou com base na expectativa de um corte nas taxas de juro de curto prazo pelo Fed norte-americano. As ações do setor de tecnologia subiram, em reação aos resultados da Siemens e da indústria de semicondutores Infineon (Siemens +2,64%, Infineon +4,47%, SAP +3,78%).