Bolsa de Frankfurt fecha em alta de 0,88% A Bolsa de Frankfurt fechou com o índice Xetra-DAX em alta de 0,88%. Segundo a Dow Jones, a alta foi liderada pelas ações de tecnologia e telecomunicações, que se recuperaram da forte queda de ontem. As ações da Deutsche Telecom subiram 0,79%as da Infineon avançaram 0,93% e as da Siemens fecharam em alta de 1,16%. As da DaimlerChrysler avançaram 3,34%, em reação aos resultados divulgados ontem, influenciando também as da Volkswagen, que subiram 2,48%. As do grupo industrial Man fecharam em alta de 3,30%, em reação a indicadores favoráveis da indústria alemã.