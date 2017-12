Bolsa de Frankfurt fecha em alta de 0,98% A Bolsa de Frankfurt fechou com o índice Xetra-DAX em alta de 0,98%. Traders ouvidos pela Dow Jones atribuíram a alta à melhoria do sentimento do mercado provocada pela abertura positiva em Nova York. O avanço foi liderado pelas ações da Adidas-Salomon, da DaimlerChrysler e da KarstadtQuelle, que contrabalançaram as quedas sofridas por Infineon e RWE. As ações da Adidas-Salomon subiram 2,83%, em reação aos resultados da empresa; sua alta influenciou positivamente as da KarstadtQuelle, do setor de comércio varejista, que avançaram 3,49%. As da DaimlerChrysler subiram 3,52%, em reação ao informe de que a empresa estaria em conversações com a Kuwait Investment Authority. As da RWE, do setor elétrico, caíram 1,70%, devido à realização de lucros. As da Infineon, do setor de software, caíram 2,28%, depois de um rebaixamento de rating pela Merrill Lynch.