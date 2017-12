Bolsa de Frankfurt fecha em queda de 0,15% A Bolsa de Frankfurt fechou com o índice Xetra-Dax em queda de 0,15%. De acordo com traders, as blue chips oscilaram em queda, com o mercado consolidando os ganhos obtidos em janeiro. Além disso, a abertura em queda do Nasdaq diminuiu o entusiasmo dos participantes e o mercado registrou pequeno volume. As ações da Adidas-Salomon e do Commerzbank lideraram a queda do mercado. As ações da empresa de material esportivo Adidas-Salomon caíram 2,85%, pressionadas pela preocupação dos participantes com relação ao cenário da companhia. Os papéis da Commerzbank recuaram 2,43% por causa do fraco balanço de 2000 divulgada pela instituição - incluindo o prejuízo registrado no último trimestre do ano passado. A companhia farmacêutica Schering, por outro lado, registrou ganho de 4,42% apesar da fraca perspectiva com relação ao balanço de 2000 - a ser divulgado esta semana. As informações são da Dow Jones.