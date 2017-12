Bolsa de Frankfurt fecha em queda de 0,99 % A Bolsa de Frankfurt fechou com o índice Xetra-DAX em queda de 66,48 pontos (0,99%), em 6.638,20 pontos. Traders ouvidos pela Dow Jones atribuíram a queda às baixas das ações dos bancos e de algumas ações do setor de tecnologia. As ações do Deutsche Bank, que havia divulgado resultados ontem, caíram 1,6%; as do Commerzbank recuaram 2,43% e as do Dresdner Bank fecharam em queda de 0,41%. No setor de tecnologia, as ações da Epcos caíram 1,82%, as da Infineon recuaram 5,09% e as da Siemens fecharam em queda de 0,26%.