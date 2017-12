Bolsa de HK fecha em queda de 0,54% A Bolsa de Hong Kong fechou em queda, com realização de lucros antes do feriado de Natal. O mercado local terá meio-pregão amanhã e permanecerá fechado na quinta-feira e na sexta-feira. O índice Hang Seng encerrou em 12.420,51 pontos, queda de 67,48 pontos (0,54%). A Coréia do Sul também terminou o dia em baixa, com realização entre estrangeiros antes do Natal. O índice Kospi caiu 2,66 pontos (0,33%) e fechou em 801,88 pontos. Em Taiwan, as ações fecharam em alta, com investidores atraídos por papéis de tecnologia e de companhias com negócios relacionados a commodities. No entanto, o movimento foi limitado pela baixa liquidez e por preocupações sobre as relações da ilha com a China. O índice composto da Bolsa de Taipé ganhou 10,40 pontos (0,18%) e fechou em 5.845,51 pontos. Em Cingapura, o índice Strait Times caiu 1,57 ponto (0,09%) e encerrou o pregão em 1.720,92 pontos. Na Bolsa de Jacarta, Indonésia, o índice JSX composto subiu 4,91 pontos (0,73%) e fechou em 679,30 pontos. Na Malásia, o índice composto da Bolsa de Kuala Lumpur somou 2,33 pontos (0,30%) e fechou em 777,63 pontos. Nas Filipinas, o índice PSE composto avançou 6,37 pontos (0,45%) e fechou em 1.427,40 pontos. Em Bangcoc, Tailândia, o índice SET subiu 1,87 ponto (0,30%) e fechou em 720,20 pontos.