Bolsa de Hong Kong fecha em alta de 1,35% As ações fecharam em alta em Hong Kong, com os papéis do HSBC na liderança um dia antes do início do ex-dividendo, período que antecede seu pagamento e quando a compra da ação deixa de oferecer direito a dividendo. Também amanhã os executivos da companhia devem comentar sobre o futuro da instituição. O índice Hang Seng fechou em alta de 159,51 pontos (1,35%), em 12.008,07 pontos. As ações do HSBC fecharam em alta de 1,3%. Na Coréia do Sul, os negócios foram influenciados pelo desempenho positivo ontem em Wall Street. O índice Kospi subiu 14,46 pontos (1,92%) e fechou em 768,11 pontos. Em Taiwan, a bolsa fechou em alta pelo sexto pregão consecutivo, com os papéis de tecnologia liderando o mercado. As ações financeiras beneficiaram-se de especulações de aquisições e fusões. O índice composto fechou em alta de 39,60 pontos (0,68%), em 5.861,18 pontos. Nas Filipinas, o PSE composto subiu 9,78 pontos (0,73%) e fechou em 1.344,36 pontos. Na Bolsa de Bangcoc, o índice SET recuou 0,95 ponto (0,16%) e fechou em 604,34 pontos. As bolsas da Indonésia, Malásia e Cingapura estiveram fechadas por causa de feriado.