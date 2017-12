Bolsa de Hong Kong fecha no maior nível em 29 meses A Bolsa de Hong Kong fechou no maior nível em 29 meses, com investidores movendo-se para as principais ações que não acompanharam os ganhos de outros papéis, apostando em perspectivas favoráveis para 2004. As blue chips atraíram ainda investidores temerosos de que as ações H, que subiram forte recentemente, passem por movimento de correção. As ações H são papéis de companhias com empreendimentos na China. O índice Hang Seng terminou o dia em alta de 156,20 pontos (1,26%), em 12.554,58 pontos. Na Coréia do Sul, o vencimento triplo nos mercados de índice de ações futuro, índice de opções e opções de ações provocou o acionamento de vendas programadas por instituições locais na última hora do pregão. O índice Kospi fechou em queda de 3,51 pontos (0,44%), em 791,13 pontos. Em Taiwan, o mercado foi impulsionado pelos papéis do setor financeiro, após a imprensa local ter informado que o governo incentivará fusões e aquisições no segmento de seguros. O índice composto da bolsa de Taipé subiu 63,63 pontos (1,10%) e fechou em 5.867,05 pontos. A Bolsa de Kuala Lumpur, na Malásia, fechou em baixa de 0,91 ponto (0,11%), em 793,60 pontos. Nas Filipinas, o índice PSE composto caiu 0,48 ponto (0,04%) e fechou em 1.359,60 pontos. Em Cingapura, o índice Strait Times subiu 9,04 pontos (0,53%) e fechou em 1.720,19 pontos. Na Bolsa de Bangcoc, o índice SET fechou em 674,00 pontos, alta de 6,92 pontos (1,04%). Na Bolsa de Jacarta, Indonésia, o índice JSX composto subiu 7,36 pontos (1,14%) e fechou em 653,32 pontos.