Bolsa de Hong Kong fecha último pregão em alta A Bolsa de Hong Kong fechou com o índice Hang Seng em alta de 48,96 pontos (0,53%), em 9.321,29 pontos. O volume ficou em HK$ 1,69 bilhão. O pregão foi abreviado, por causa do feriado do Ano Novo. Traders disseram que o mercado teve um dia de recuperação técnica, depois de vários dias de quedas. Um fator positivo para o mercado foi o recuo dos preços internacionais do petróleo. "Os preços do petróleo recuaram um pouco, porque as pessoas acreditam que a Opep poderá aumentar sua produção. E o mercado havia caído muito nos quatro pregões anteriores. Por isso, é lógico que tivéssemos uma pequena recuperação hoje", comentou o chefe de pesquisa da Fook Securities, Marco Mak. Ele ressalvou que o sentimento do mercado continua frágil, por causa das tensões geopolíticas. No ano, o Hang Seng acumulou uma queda de 18%. Na Bolsa de Singapura, o índice Strait Times fechou em alta de 9,08 pontos (0,68%), em 1.341,03 pontos. A alta foi atribuída à busca de ações que haviam ficado baratas com as quedas recentes. O Strait Times fechou o ano de 2002 com uma queda acumulada de 17%. Não houve pregões nas Bolsas de Tóquio, Seul, Jakarta, Manila e Bangkok. As informações são da Dow Jones.