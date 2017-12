Bolsa de Londres sobe 0,07%; Paris cai 1,24% A Bolsa de Londres fechou com o índice FT-100 em alta de 0,07%. Segundo a Dow Jones, o sentimento do mercado londrino é positivo, devido aos indicadores divulgados esta semana no Reino Unido (o índice dos gerentes de compra e a pesquisa da Confederação Britânica da Indústria, anunciados ontem). As ações do setor de comércio varejista subiram, devido à perspectiva de redução das taxas de juro. As da mineradora Anglo American avançaram 4,1%, depois do anúncio de que a empresa está fazendo uma oferta para a aquisição da De Beers, do setor de diamantes. Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 fechou em queda de 1,24%. O mercado acompanhou a queda de 4,3% das ações da France Telecom, atribuída a preocupações quanto à preparação para a venda de bônus cambiáveis por ações a serem lançadas pela Orange, subsidiária da empresa na área de telefonia celular. As ações da Peugeot-Citroën subiram 1,1%, em reação aos dados de registro de carros novos na França em janeiro. As da Renault, por sua vez, caíram 1,2%, em reação ao informe de que o registro de novos carros da empresa cresceu somente 7,6%.