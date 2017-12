Bolsa de Londres sobe 0,39% e Paris, 0,50% A Bolsa de Londres fechou com o índice FT-100 em alta de 0,39%. Segundo a Dow Jones, a alta foi liderada por ações cíclicas do setor de serviços e pelas do setor financeiro, devido à previsão de corte nas taxas de juro pelo Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra, na quinta-feira. O destaque do pregão foram as ações da Halifax, que subiram 6,5% em reação ao anúncio da aquisição da Equitable Life. Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 fechou em alta de 0,50%. A alta foi liderada pelas ações da M6 Metropole Television e pelas da Alcatel. As da M6 subiram 4,9%, em reação ao anúncio de que um de seus principais acionistas, o RTL Group, será comprado pelo grupo alemão Bertelsmann. As da Euro Disney avançaram 9,1%, em reação às previsões otimistas feitas pela controladora norte-americana Disney sobre o segundo parque temático do grupo em Paris, a ser aberto em 2002.