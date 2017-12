Bolsa de Londres tem alta de 0,20%; Paris estável A Bolsa de Londres fechou a segunda-feira em leve alta, direcionada por ganhos com papéis do setor de petróleo e ações defensivas. O índice FT-100 terminou o dia somando 0,20%. As ações de tecnologia operaram pressionadas, influenciadas pelo desempenho negativo do Nasdaq na sexta-feira. Especialistas disseram que as operações no setor de tecnologia foram limitadas ainda pela expectativa do resultado da norte-americana Cisco amanhã, após o fechamento do mercado. O volume de negócios foi baixo, por causa de greve no metrô. Em Paris, o pregão fechou em baixa, refletindo pressão de venda em importantes papéis de tecnologia, como Lagardéré, STMicroelectronics e Alcatel. As ações da Lagardéré encerraram em queda de 3,2%, com realização de lucros; enquanto STMicroelectronics e Alcatel caíram 3,5% e 2,3%, respectivamente, diante do ceticismo dos investidores em relação aos papéis de tecnologia. As ações da companhia de petróleo TotalFinaElf subiram 3,2%, com especulações de que pretende elevar sua participação no campo de petróleo Kashagan. O índice CAC-40 encerrou o dia em baixa de 0,05%. As informações são da Dow Jones.