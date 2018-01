Bolsa de Madri fecha em alta de 0,87% A Bolsa de Madri fechou com o índice Ibex-35 em alta de 0,87%. De acordo com traders, o mercado foi impulsionado pelos ganhos as ações do setor bancário e de empresas de serviços públicos. As ações da gigante Banco Santander Central Hispano - que haviam recuado 4% ontem - subiram 1,1%, com os investidores aproveitando o preço baixo do papel. A "caça as barganhas" também deu impulso as ações do Banco Bilbao Viscaya Argentaria, que fecharam com ganho de 1,8%. Entre as empresas de serviços públicos, as ações da Endesa subiram 2,2%, enquanto que as da Iberdrola registraram ganho de 2,1%. Mas o grande destaque do dia foram as ações da Cantabrico, que subiram 4,6%. Esses papéis foram impulsionados pelas especulações de que a companhia de energia da Alemanha, RWE, poderá fazer uma oferta pela Cantabrico. No grupo TMT (tecnologia, mídia e telecomunicações), as ações da Terra-Lycos subiram 7,2%, beneficiadas pelas expectativas de novo corte nas taxas de juro norte-americanas nesta quarta-feira. As ações da TPI subiram 4,7%, enquanto que as da Amadeus registraram alta de quase 3%. Por outro lado, os papéis da gigante Telefónica caíram 1,3%, pressionados pela realização de lucro. As informações são da Dow Jones.