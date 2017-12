Bolsa de Madri fecha estável, Milão cai 0,8% A Bolsa de Madri terminou o pregão praticamente estável, com os ganhos entre os papéis de bancos zerados por perdas nos setores de tecnologia, mídia e telecomunicações e também no setor de energia. O índice IBEX-35 chegou ao final do dia sinalizando alta de 0,02%. Os papéis das companhias de energia Endesa e Iberdrola caíram na expectativa da conclusão da reunião de conselho de ambas empresas para votar a fusão anunciada recentemente. No mercado italiano, os negócios foram prejudicados pelo desempenho das ações da Telecom Italia, que caíram 6,7%. O índice MIB30 caiu 346 pontos (0,8%) e fechou em 43.703 pontos. As informações são da Dow Jones.