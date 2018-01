Bolsa de Milão fecha em alta de 0,53% A Bolsa de Milão fechou com o índice Mib-30 em alta de 0,53%. Segundo traders, a alta foi sustentada pelos ganhos do setor de telecomunicações, que comemorou o acordo de roaming entre a Telecom Italia Mobile e a Deutsche Telekom. O volume foi baixo, indicando que os operadores continuam de lado na expectativa de uma decisão do Federal Reserve sobre as taxas de juro norte-americanas. Segundo operadores, o acordo de roaming entre a TIM e a Deutche Telekom foi visto de forma positiva pelo mercado. "Embora seja um acordo puramente comercial, este pode ser ampliado", disseram alguns operadores. As ações da TIM subiram 1,5%, as da Telecom Italia registraram ganho de 0,5% e as da Seat PG avançaram 1,9%. As ações da Olivetti subiram 2,1%. O setor bancário registrou algumas altas e quedas: Bipop +1,8%, Monte Paschi +0,2%, Sanpaolo IMI +2,6% e Banca Nazionale del Lavoro -0,7%. Entre as blue chips, As ações da Enel caíram 0,9%, enquanto que as da Eni subiram 0,3%. As informações são da Dow Jones.