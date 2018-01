Bolsa de Milão sobe 0,32% e de Madri, de 0,80% A Bolsa de Milão fechou com o índice Mib-30 em alta de 0,32%. De acordo com analistas, o mercado oscilou dentro de uma margem apertada, pois os participantes preferiram esperar para ver qual será a decisão do Federal Reserve sobre as taxas de juro norte-americanas - a ser anunciada logo mais. Em Madri, o índice Ibex-35 fechou em alta de 0,80%. Segundo traders, o mercado foi sustentado pelos ganhos das ações do setor bancário e de serviços públicos. Segundo traders, o índice não oscilou muito durante a sessão, pois os participantes aguarda para saber qual será o tamanho do corte das taxas de juro nos EUA. As informações são da Dow Jones.