Bolsa de Milão suspende ações da Parmalat A direção da Bolsa de Milão informou que as ações e bônus da Parmalat Finanziaria ficarão suspensos durante todo o dia, à espera de um comunicado da companhia. A empresa realizará um encontro de conselho às 15h30 (de Brasília) e deve dar entrada a um pedido de concordata ainda hoje. Segundo os jornais italianos, como o "Il Sole", a Parmalat deve entrar com pedido de proteção contra credores em um tribunal em Parma, recorrendo a uma lei que o governo da Itália deve modificar nessa manhã. O ministro da Indústria, Antonio Marzano, deve propor um decreto acelerando os procedimentos previstos na chamada "Lei Prodi", pela qual um administrador indicado pela Justiça tem 30 dias e um administrador nomeado pelo governo tem outros 30 dias para determinar se a companhia pode ser recuperada. O novo decreto, que será aplicado a companhias com mais de 1 mil empregados e dívidas de mais de 1 bilhão de euros, tem o objetivo de acelerar o processo de análise sobre a capacidade de recuperação financeira da empresa.