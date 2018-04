Bolsa de Nova York tem 6ª maior queda Estudo da Economática revela que a queda acumulada em 2002 até o dia 5 de agosto do Dow Jones - índice que mede a variação das principais ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York - é a sexta maior da história. No acumulado deste ano, o índice já caiu 19,7%; um dos piores resultados desde 1921. Ontemo Dow fechou em 8.043,63 pontos, com queda de 7,93% só em agosto. Comparando-se com os resultados anuais, o acumulado de 2002 só é pior do que o verificado na Grande Depressão (1930, 1931 e 1932), nos anos de tensão que antecederam a Segunda Guerra Mundial (1937) e na crise que se seguiu ao choque do petróleo (1974). Veja abaixo as oscilações anuais do Dow Jones desde 1921, o ano de 2002 apresenta o acumulado até o fechamento de ontem. Ano Oscilação anual 1931 -52,7 1930 -33,8 1937 -32,8 1974 -27,6 1932 -23,1 2002 (até 5/8) -19,7 1966 -18,9 1977 -17,3 1929 -17,2 1973 -16,6