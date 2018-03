Bolsa de NY cai refletindo lucro desigual de companhias Os principais índices de ações da Bolsa de Nova York caíram, com as ações de empresas do setor de tecnologia liderando as perdas, em meio a nova rodada de balanços desiguais em que algumas das principais blue chips falharam em impressionar os investidores - IBM, Pfizer e JP Morgan Chase. Os investidores não estão comprando "porque eles estão olhando através da atual rodada de lucros e focando além para 2005 e ponderando o tamanho da desaceleração que virá pela frente", disse Mules Zyblock, estrategista-chefe do RBC Capital Markets. "Minha avaliação é que as pessoas também permanecem muito preocupadas com relação a quanto o Fed" irá elevar as taxas de juro, acrescentou. Entre as blue chips que divulgaram balanços ontem e hoje, as ações da IBM caíram 1,90%, apesar da companhia ter anunciado crescimento de 12% nos lucros no quarto trimestre. As ações da Pfizer recuaram 1,66%, as do JP Morgan Chase fecharam em queda de 1,46% e as Lucent caíram 7,57%, depois de terem anunciado lucros desapontadores no quarto trimestre. Segundo analistas, os resultados frustrantes dessas blue chips e de outras empresas parecem confirmar a avaliação de que o crescimento dos lucros está desacelerando. Também divulgaram balanços: AMR Corp -1,24%, Bank of New York -4,37%, Capital One Financial -1,00%, GM -0,16%, Mellon Financial -1,76%, Northwest Air -4,40%, Southwest Airlines -4,07%, Wachovia Corp +0,08% e Whitney Holding +1,60%. Depois do fechamento do mercado saíram os resultados da Qualcomm (-3,64%) e do eBay (-3,12%). O índice Dow Jones fechou em queda de 88,82 pontos (0,84%), em 10.539,97 pontos. A mínima foi em 10.536,49 pontos e a máxima em 10.626,28 pontos. O Nasdaq fechou em queda de 32,45 pontos (1,54%), em 2.073,59 pontos, com mínima em 2.072,20 pontos e máxima em 2.105,84 pontos.