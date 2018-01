Bolsa de NY fará 4 minutos de silêncio A Bolsa de Nova York anunciou que fará quatro minutos de silêncio nesta quinta-feira, para lembrar as vítimas dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 em Nova York e em Washington. O primeiro minuto de silêncio será às 8h46 locais (9h46 em Brasília), horário em que um avião da American Airlines pilotado por terroristas atingiu uma das torres do World Trade Center. O segundo minuto de silêncio, às 9h03 (10h03 em Brasília), será no horário em que um jato da United Airlines atingiu a segunda torre do WTC. O terceiro minuto de silêncio será às 9h59 (10h59 de Brasília), lembrando o momento em que a Torre Sul do WTC desabou. O quarto será às 10h29 (11h29 de Brasília), momento em que a Torre Norte do WTC desabou. O pregão já estará aberto por ocasião dos dois últimos minutos de silêncio; os negócios serão interrompidos nessas ocasiões.