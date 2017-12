Bolsa de NY fecha em queda após resultado da Cisco A Bolsa de Nova York fechou em queda, mas com os principais índices bastante acima das mínimas do pregão. O mercado reagiu ao relatório de resultados da indústria de equipamentos para redes de computadores Cisco Systems, cujo lucro ficou aquém das previsões. As ações da Cisco, listadas no Nasdaq, caíram 13,11%, com 281 milhões de ações negociadas, muito mais do que a média diária recente de 78 milhões. O índice Dow Jones fechou em queda de 10,70 pontos (0,10%), em 10.946,72 pontos. A mínima do dia foi em 10.911,26 pontos e a máxima em 11.004,04 pontos. O Nasdaq fechou em queda de 56,67 pontos (2,13%), em 2.607,82 pontos, com mínima em 2.554,76 pontos e máxima em 2.636,07 pontos.