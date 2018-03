Bolsa de NY reage em alta a discurso de Bush sobre paz As bolsas norte-americanas passaram a subir após o presidente George W. Bush prometer oferecer o "mapa do caminho" para a paz no Oriente Médio . Segundo traders, o discurso enfatizando a possibilidade de ações concretas ajudaram as ações a manter o ritmo positivo de ontem. Pouco antes, os índices caíam com os dados duvidosos sobre o sentimento do consumidor divulgados pela Universidade de Michigan. Às 12h26 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,68% e o Nasdaq avançava 0,16%. Discurso favorece dólar e Bolsa de Londres Além da bolsa de Nova York, o discurso do presidente norte-americano George W. Bush sobre o processo de paz no Oriente Médio causou reação favorável também ao dólar e as ações em Londres, segundo traders. A variação em ambos mercados parece, no entanto, ter sido modesta, já que os indicadores mostram pequena variação em relação aos níveis em que se encontravam anteriormente. Às 12h13 (de Brasília), o índice FT-100, de Londres, subia 2,17%. O dólar operava em 118,55 ienes, de 118,70 ienes ontem. O euro caía a US$ 1,0778, de US$ 1,0796 ontem. As informações são da Dow Jones.