Bolsa de NY sobe com percepção de maior apoio aos EUA O mercado norte-americano de ações acelerou a alta depois da apresentação do pronunciamento do secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, no Conselho de Segurança da ONU. Investidores disseram que o discurso deverá fazer crescer na ONU o apoio a uma ação militar contra o Iraque, o que reduz parte das incertezas que têm afetado os mercados recentemente. Segundo eles, o fato de o dólar ter subido frente ao euro e ao iene e de o preço do ouro ter caído (depois de ter alcançado o nível mais alto dos últimos seis anos) também contribuiu para a alta do mercado de ações. Às 16h08 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 118 pontos (1,48%), para 8.131 pontos, enquanto o Nasdaq avançava 23 pontos (1,81%), para 1.329 pontos.