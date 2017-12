Bolsa de NY sobe e volta ao nível de dois anos atrás Com uma arrancada no final da sessão, a Bolsa de Nova York fechou em alta, com o índice Nasdaq fechando acima dos 2.000 pontos pela primeira vez desde 15 de janeiro de 2002, enquanto o S&P 500 fechou acima dos 1.100 pontos depois de 19 meses. Estrategistas disseram que o mercado esteve sob a influência de um impulso de alta e os investidores, reconhecendo isso, se lançaram na onda de compras, segundo a agência Dow Jones. Traders atribuíram o avanço geral do mercado as expectativas de melhora no desempenho da economia e dos lucros das empresas norte-americanas em 2004. Essa expectativa positiva sobre o próximo ano se sobrepôs as preocupações com a desvalorização do dólar. No mercado de câmbio, o euro voltou a bater recordes, subindo acima de US$ 1,25 na máxima intraday. Todas as 30 ações que compõem o índice Dow Jones subiram, com destaque para Alcoa +3,79%, Intel +2,52%, AT&T +2,24% e Altria Group. As ações da McDonald´s subiram 2,12%, depois que o JP Morgan elevou sua recomendação para a cadeia de fast-food de "underweight" para "overweight", dizendo que espera apenas uma leve reação dos consumidores com as preocupações sobre o caso da "vaca louca" no curto prazo, assumindo que a descoberta de novos casos é limitada.