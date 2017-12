Bolsas de Nova York fecham em queda, em dia de suspensão de negociações e cautela

Texto atualizado às 18h20

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta quarta-feira, dia em que as negociações ficaram paralisadas durante quase quatro horas na New York Stock Exchange (Nyse). As ações já estavam caindo antes da suspensão de todos os negócios, reagindo à queda de mais cedo nas ações da China e diante do nervosismo com a crise da dívida grega.

A Nyse foi paralisada das 11h32 (hora local) até 15h10, mas as negociações eletrônicas das ações listadas nela continuaram em outros ambientes, como na Nasdaq. O problema foi técnico, segundo um porta-voz, e não causado por um ataque cibernético.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No fechamento, o índice Dow Jones caiu 261,49 pontos (1,47%), para 17.515,42 pontos, o Nasdaq recuou 87,70 pontos (1,75%), para 4.909,76 pontos, enquanto o S&P 500 teve queda de 34,66 pontos (1,67%), para 2.046,68 pontos. Todos os dez principais setores em que as ações são divididas terminaram no vermelho.

A reação à divulgação da ata do Federal Reserve, o banco central norte-americano, foi em geral modesta nas bolsas. O diretor-gerente de operação e derivativos do Schwab Center for Financial Research, Randy Frederick, disse não ter se surpreendido com isso. "Em comparação com o crash nas ações chinesas e os eventos na Grécia, a divulgação da ata foi um evento menor", afirmou.

O diretor-executivo da Instinet, Frank Cappelleri, afirmou que o problema técnico e a interrupção por horas nas negociações não criou pânico, mas reforçou as incertezas e diminuiu ainda mais a convicção dos investidores.

Na agenda de indicadores dos EUA nesta quarta-feira, o crédito ao consumidor dos EUA aumentou US$ 16,09 bilhões em maio, segundo o Fed. Economistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam aumento maior, para US$ 19 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires