Bolsa de São Paulo despenca 3,36% Contaminada pelo mercado acionário internacional, a bolsa de São Paulo encerrou o pregão desta segunda-feira em forte queda de 3,36%, para 12.740 pontos, com bom movimento de R$ 1,4 bilhão, provocado pelo exercício de opções. Apesar da queda, o Ibovespa acumula em 2003 uma alta de 13,11%. Nos Estados Unidos, as bolsas também tiveram fortes perdas. Dow Jones caiu 2,14% e a Nasdaq perdeu 2,97%. No México as ações fecharam em baixa de 1,33% e na Argentina o dia também foi de queda: 1,81%. Os investidores estão apreensivos com a análise do FMI de que a economia européia, especialmente a alemã, caminha para uma deflação. A série de atentados em Israel neste final de semana e os atos terroristas da semana passado no Marrocos e na Arábia Saudita também preocupam os analistas.