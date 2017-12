Bolsa de São Paulo segue os EUA e sobe 1,33% A abertura de 308 mil vagas no mercado de trabalho dos Estados, a maior expansão desde abril de 2000, dominou o mercado financeiro internacional e contaminou também os negócios no Brasil. O Dow Jones valorizou 0,94% e a Nasdaq ganhou 2,09%. No Brasil, o Ibovespa teve alta de 1,33%, em 22.949 pontos, com volume de R$ 1,487 bilhão. O mercado de juros continua com poucos negócios e estáveis. Nem mesmo a alta dos juros dos títulos norte-americanos abalou os contratos futuros, os DIs, que encerraram o dia no mesmo valor do fechamento de quinta-feira, prevendo uma queda perto de 0,5 ponto percentual na Selic na próxima reunião do Copom.