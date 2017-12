Bolsa de São Paulo sobe 0,49% A bolsa de São Paulo terminou a sexta-feira em ligeira alta de 0,49% com bom volume financeiro de R$ 690 milhões. No ano o Ibovespa registra alta de 7,07%. Os operadores também gostaram da declaração do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, de que há estudos para reduzir o Imposto de Renda sobre negócios no mercado acionário, que subiu de 10% para 20% neste ano, igualando-se à alíquota da renda fixa. Nos EUA, o mercado de ações fechou com os principais índices em direções divergentes. O Dow Jones fechou com uma alta modesta (0,45%), enquanto o Nasdaq sofreu uma queda de 0,94%. Segundo operadores, o mercado mostrou falta de convicção depois da divulgação de indicadores fracos de emprego. O entusiasmo mostrado com o avanço das tropas dos EUA em direção a Bagdá deu lugar à cautela, porque os próximos combates, pelo controle da capital iraquiana, poderão ser mais intensos e com maior número de baixas. O reaparecimento de Saddam Hussein nas ruas de Bagdá, em imagens da TV iraquiana, também contribuiu para influenciar negativamente o mercado.