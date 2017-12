Bolsa de São Paulo sobe 0,76% A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o pregão desta quinta-feira em alta de 0,76%, perto dos 14 mil pontos. O volume de negócios chegou a R$ 765 milhões. Segundo operadores, a indefinição sobre a economia norte-americana e o vencimento de opções e de índice na próxima semana deixaram o mercado sem direção. Os investidores também estão dividos em relação à decisão sobre os juros na reunião do Copom da próxima semana. No mercado externo, o Dow Jones fechou em ligeira alta de 0,15%, enquanto a Nasdaq caiu 0,46%. Os indicadores econômicos divulgados esta manhã - auxílio-desemprego, estoques das empresas e vendas no varejo - não deram nenhuma nova pista sobre o rumo da atividade econômica nos EUA e vieram mais ou menos em linha com as estimativas.