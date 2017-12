Bolsa de São Paulo tem discreta alta A sexta-feira foi de poucos negócios no mercado brasileiro de ações, depois da realização de lucros de ontem. A bolsa paulista encerrou o pregão com discreta alta de 0,05%, em 12.126 pontos, com volume financeiro de R$ 569 milhões. Segundo operadores, o que está inibindo uma alta nas ações são as incertezas sobre a recuperação da economia dos Estados Unidos, que cresceram com a divulgação do resultado do PIB do primeiro trimestre: alta modesta de 1,4%, contrariando a previsão de expansão de 2,4%. O resultado do PIB não agradou as bolsas norte-americanas. O Dow Jones caiu 1,58% e a Nasdaq desvalorizou 1,56%.