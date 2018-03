Bolsa de São Paulo tem nova queda: 0,63% O Ibovespa fechou em queda de 0,63%, em 24.691 pontos, entre a máxima de +0,61% e a mínima de -1,31%, com volume de R$ 1,53 milhão. O dólar comercial terminou o dia cotado em R$ 2,7060 na compra e R$ 2,7080 na venda, alta de 0,30%. Paralelo a R$ 2,8600 na compra e R$ 2,9870 na venda, estável. Na cotação média (Ptax) do Banco Central, a R$ 2,7088 na compra e R$ 2,7096 na venda, alta de 0,78%. O Ouro na BM&F fechou a R$ 37,050 o grama, queda de 0,3%. Ouro na Comex de Nova York a US$ 426,45 a onça troy, queda de 0,18%.