Bolsa de Seul cai 4,5% com tensões sobre Coréia do Norte As crescentes tensões geradas pelos indícios de que a Coréia do Norte estaria planejando retomar o desenvolvimento de armas nucleares levaram os investidores a desmontarem posições no mercado sul-coreano. Nesta segunda-feira, autoridades sul-coreanas informaram que a Coréia do Norte teria sinalizado que abandonaria o Acordo de Não-Proliferação Nuclear. A notícia circulou após o país ter expulsado dois inspetores que monitoravam um complexo nuclear. A notícia tirou os investidores estrangeiros do mercado sul-coreano e fez o índice Kospi cair 29,37 pontos (-4,5%), para 627,55 pontos, ou 10% abaixo do nível de fechamento de 2001. O volume negociado diminuiu para 622,6 milhões de ações, dos 790,4 milhões de papéis movimentados na sessão de sexta-feira. As questões geopolíticas ofuscaram algumas notícias positivas divulgadas nesta segunda-feira. A produção industrial do país cresceu 7,1% no ano e as companhias sul-coreanas informaram que pretendem ampliar seus investimentos em capital em 10% em 2003. No lado negativo, o Escritório Nacional de Estatísticas informou que os preços ao consumidor subiram 3,7% no ano, acima do aumento esperado. As informações são da Dow Jones.