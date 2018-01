Bolsa de Seul tem seu pior desempenho em 15 meses A bolsa sul-coreana fechou hoje em queda de 2,04%, aos 577.48 pontos, seu pior desempenho no últimos quinze meses. As notícias negativas sobre a SK Telecom e a Samsung Electronics, as duas maiores empresas do país, foram responsáveis pela desvalorização do índice Kospi. Em Taiwan, as perspectivas negativas sobre o desempenho das empresas de alta tecnologia e a agitação com o possível ataque ao Iraque fez com que o pregão fechasse em baixa de 2,03%. O mercado japonês também fechou em baixa (-0,42%) com realização de lucros, principalmente de blue chips. Já a bolsa filipina registrou alta nesta sexta-feira, com caça por barganhas liderada pelos papéis da Philippine Long Distance Telephone Co. e da Globe Telecom. O índice local encerrou a semana em +0,51%. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,10%; Indonésia: -0,52%; Malásia: -0,41%; Tailândia: -0,07% e Cingapura: -0,27%.