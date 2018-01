Bolsa de SP cai 0,9% A Bolsa de Valores de São Paulo teve mais um dia de queda. O recuo médio do preço das ações, expresso pelo Índice Bovespa foi de 0,91%. O Ibovespa oscilou hoje de uma mínima de queda de 1,6% até uma máxima de alta de 0,23%. O mercado continua na expectativa de alta dos juros nos Estados Unidos e na queda de braço entre instituições financeiras e investidores, de um lado, e o Banco Central, do outro, na questão das taxas de juros brasileiras. O mercado pede prazos mais curtos para os papéis, e, se possível, títulos com juros pós-fixados ou indexados ao dólar. O governo quer colocar títulos longos e insiste nos prefixados, o que aumenta o risco dos investimentos. O reflexo é a alta dos juros, que pode prejudicar ainda mais as ações. Vale lembrar que a Bolsa de São Paulo já caiu 3,66% este mês e acumula perdas médias de 12,4% neste ano. Bolsas internacionais Os índices do mercado em Nova Iorque ficaram divididos. O índice Dow Jones, mais tradicional, fechou com queda de 0,64%. Na contramão, as ações das empresas de tecnologia conseguiram uma pequena reação e subiram na média da Bolsa eletrônica Nasdaq 0,35%. O mercado de ações nos Estados Unidos, portanto, não teve grandes oscilações, nem há uma tendência definida. A expectativa é que as bolsas norte-americanas continuem oscilando, e causando reflexos no mercado acionário brasileiro.