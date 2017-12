Bolsa de SP encerra pregão em baixa de 0,52% No dia do vencimento do índice futuro da bolsa paulista, o pregão encerrou em baixa de 0,52%, em 12,043 pontos, com bom volume de R$ 1 bilhão. A desaceleração da inflação captada pela segunda prévia do IGP-M, que ficou em 0,86%, trouxe alívio ao mercado. Mas não a ponto de fazer renascer as apostas em corte da taxa básica de juro na reunião do Copom da próxima semana. Nos Estados Unidos, mais um dia de queda no mercado acionário, com os investidores um pouco decepcionados com o balanço das grandes empresas. O Dow Jones terminou em baixa de 1,75%, e a Nasdaq registrou leve alta de 0,27%, já que as empresas de tecnologia tiveram um desempenho um pouco melhor nos resultados.