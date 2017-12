Bolsa de SP tem o segundo melhor desempenho do mundo A bolsa de São Paulo, que voltou a fechar em alta hoje (0,47%, com bom volume de R$ 1,5 bilhão), registrou o segundo melhor desempenho em dólar entre todas as bolsas do mundo desde o início de 2003, segundo levantamento feito pela consultoria Global Invest à pedido da Agência Estado. Até o dia 17 de abril, o índice da bolsa paulista (Ibovespa) registrou alta de 28,9% em dólar, um retorno inferior apenas ao da bolsa de Buenos Aires, com 45,7%. Depois da Bovespa, os maiores ganhos no ano ficam com as bolsas do Peru (23,5%), China (20,8%) e Israel (20,2%). O Dow Jones, que encerrou esta terça-feira em alta de 1,87%, e o Nasdaq (1,89%), principais bolsas norte-americanas, registraram no mesmo período altas de 2,1% (24º lugar) e 7,5% (13º lugar), respectivamente. Ainda de acordo com o levantamento, a Bovespa tem o terceiro melhor desempenho em dólar no mês de abril (21,9% de alta), atrás da bolsa turca (28,2%) e alemã (24,5%). A principal explicação de diferentes analistas para tal comportamento, sustentado pelos investimentos estrangeiros, é a mesma: a correção feita pelo mercado após a dissipação das incertezas relacionadas à nova gestão de governo, sobretudo na área econômica.