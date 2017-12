Bolsa de SP volta a fechar em queda Na falta de fatos novos no Brasil, o mercado de ações volta a operar atrelado no mercado externo e continua a realizar lucros. A bolsa de São Paulo trabalhou durante todo dia em baixa e encerrou o pregão em forte queda de 2,21%, em 12.120 pontos, com volume negociado de R$ 709 milhões. Em Nova York, o Dow Jones perdeu 0,90% e o Nasdaq -0,61%. O destaque positivo foi o anúncio de que a Bovespa continua recebendo capital estrangeiro. No mês, até o dia 20, o saldo de investimento externo estava positivo em R$ 392 milhões, resultado de compras de R$ 2,763 bilhões e vendas de R$ 2,371 bilhões. No ano, a bolsa acumula superávit de R$ 1,459 bilhão.