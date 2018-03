Bolsa de Taiwan fecha em alta de 1,17% Os investidores do mercado taiuanês decidiram ir às compras hoje na expectativa de que as negociações em bolsa voltarão ao normal assim que o conflito no Iraque tiver início. O pregão em Taipé fechou em alta de 1,17%. Em Tóquio, o Nikkei 225 caiu 0,94% na expectativa do anúncio das medidas do governo para apoiar o mercado de capitais. A bolsa sul-coreana fechou estável (-0,01%). Compras realizadas nos últimos instantes do pregão, estimulados pelo ?dia da bruxa tripla?, anularam as perdas registradas durante as negociações. Já o mercado filipino encerrou o dia com a mesma pontuação do fechamento de ontem (1000,44). O cabo de guerra entre caçadores de barganha e investidores pessimistas ficou equiparado durante os negócios. Dentre as maiores quedas ficaram San Miguel A e La Tondena. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -1,06%; Indonésia: -1,44%; Malásia: -0,14%; Tailândia: +0,16% e Cingapura: -0,52%.