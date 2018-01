Bolsa de Taiwan sobe puxada por papéis de tecnologia O bom desempenho de Wall Street ontem (Dow Jones: +0,43%; Nasdaq: +1,01%) estimulou a procura por ações do setor de tecnologia em Taiwan. A bolsa encerrou o dia em alta de 2,31%, aos 5.650,83 pontos, seu melhor desempenho em quinze meses. O Nikkei 225, do mercado japonês, subiu 1,16%. Além de seguir Nova York, o mercado foi influenciado pelos bons indicadores econômicos de julho. O índice Kospi, da bolsa sul-coreana, fechou em alta de 0,88%. Já o mercado filipino teve retração de 2,10%, em resposta à decisão tomada ontem pelo Banco Central de apertar a política monetária. Às 4h35 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +1,27%; Indonésia: -0,48%; Malásia: -0,32%; Tailândia: +0,14% e Cingapura: +0,31%.