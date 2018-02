Bolsa de Tóquio abre em alta de 1,98%

Seguindo o mesmo cenário de quarta-feira, a bolsa do Japão abriu em alta nesta quinta-feira, 24. O índice Nikkei começou o pregão com uma alta de 254,18 pontos (1,98%) para situar-se em 13.083,24 inteiros. Veja também: Fed reduz juro e alivia mercados NY reverte queda e Bolsa diminui perdas no final do dia Bolsas européias fecham em baixa; Bovespa cai mais de 4% Em decisão unânime, Copom mantém juro em 11,25% ao ano Veja como ficam seus investimentos com a crise nos mercados Especialistas recomendam cautela com ações Entenda a crise nos Estados Unidos Celso Ming comenta a crise no mercado financeiro O índice Topix, que agrupa todos os valores da primeira seção, avançou 27,6 pontos (2,21%) e se situou em 1.277,53 unidades. Na quarta-feira, o Nikkei chegou ao fim do pregão em alta de de 256,01 pontos (2,03%), aos 12.829,06. Já o índice Topix, que reúne todos os valores da primeira seção, subiu 29,98 pontos (2,45%), para 1.249,93. Fechamento A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) encerrou os negócios nesta quarta-feira, 23, em 54.234 pontos, em baixa de 3,32%. O dólar comercial voltou a subir e fechou cotado no patamar máximo, em R$ 1,8250, em alta de 1,84%. Em Nova York, o índice Dow Jones, que ficou em baixa durante todo o dia, virou e fechou em alta de 2,50%, impulsionado pela procura por papéis de bancos. Na Europa, as bolsas fecharam em forte queda com as declarações do presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jean-Claude Trichet. Ele afirmou que os bancos centrais devem ancorar as expectativas de inflação em "tempos difíceis" para evitar encorajar a volatilidade dos mercados. A Bolsa de Londres fechou em baixa de 2,28%; a de Paris caiu 4,25%, Frankfurt teve queda de 4,88%. Em Milão, a baixa foi de 3,97%, e em Madri de 4,56%.