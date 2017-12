Bolsa de Tóquio acompanha NY e fecha em alta de 1,8% As ações fecharam em alta forte nesta sexta-feira em Tóquio, acompanhando os ganhos registrados em Nova York ontem, os quais alimentaram compras de blue chips e exportadoras, como Toyota e Fanuc. O índice Nikkei fechou em alta de 180,54 pontos (1,8%), em 10.284,54 pontos. Os papéis da Toyota fecharam em alta de 1,4%, depois de anunciar ontem previsão de alta de 4% nas vendas no próximo ano. As ações de semicondutores e alguns papéis de alta tecnologia foram beneficiados por dados indicando que a média de entregas contra encomendas entre as fabricantes norte-americanas de semis subiu pelo quarto mês consecutivo. Entre eles, estiveram as ações da Ricoh, que ganharam 3,5%, e as da Kyocera, que avançaram 4,1%. Os papéis da Sony subiram 2,8% e os da Sanyo Electric registraram alta de 3,4%. As ações da NTT DoCoMo, que anunciou ontem o lançamento de uma série de celulares de terceira geração em 2004, subiram 4,1%. As ações da Honda Motor fecharam em alta de 2,6% e as da Nissan Motor subiram 0,9%.