Bolsa de Tóquio cai 0,1% A Bolsa de Tóquio fechou em baixa, com as principais ações de tecnologia na liderança. Mas as perdas não chegaram a ser expressivas, graças a demanda por papéis relacionados à economia doméstica, do setor imobiliário e de corretoras. No fim da sessão, o índice Nikkei recuava 8,97 pontos (0,1%), para 10.548,72 pontos. As ações da Tokyo Electron caíram 2% e as da Advantest recuaram 2,5%. Os papéis da Kyocera fecharam em baixa de 2,9%. Muitos investidores evitaram tomar posição relevante diante da expectativa do anúncio do PIB do quarto trimestre do Japão, na quarta-feira, e da listagem do Shinsei Bank na primeira sessão do TSE, na quinta-feira. Os investidores esperam que os dados sobre o PIB tragam novos sinais de recuperação da economia japonesa e que o as ações do Shinsei obtenham boa demanda. O subíndice do setor imobiliário fechou com valorização de 2,4%, com investidores ainda estimulados pelas notícias de queda no número de escritórios vagos, divulgadas no fim do ano passado. As ações da montadora Mitsubishi Motors fecharam em baixa de 1,2%, após o Nihon Keizai ter informado que a companhia deve registrar amplo prejuízo operacional no atual ano fiscal, próximo a 100 bilhões de ienes. De acordo com o jornal, as vendas na América do Norte teriam caído. Um porta-voz da empresa disse que a reportagem foi baseada em especulações e que o balanço oficial da montadora será anunciado na quinta-feira.