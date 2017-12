Bolsa de Tóquio cai 0,10% A Bolsa de Tóquio encerrou uma seqüência de quatro sessões em alta e fechou em leve baixa, com a desvalorização do dólar e alta do iene estimulando realizações de lucros nas ações de grandes exportadoras, como a Honda Motor e Pioneer. O índice Nikkei-225 caiu 11,28 pontos (0,10%), terminando o pregão em 10.813,99 pontos, após somar 459,82 pontos nas quatro sessões anteriores. O Topix, índice mais amplo, retrocedeu 3,49 pontos (0,3%), para 1.055,50 pontos. Apesar da recente alta do iene, os operadores alertaram para o fato de que algumas exportadoras resistiram em alta, com os investidores aproveitando as baixas para trazer esses papéis para suas cestas. Esse movimento, segundo operadores, seria uma evidência de que o mercado acionário japonês segue robusto. A Sony resistiu em alta e subiu 0,3%, enquanto a Canon ganhou 1%. O presidente da Canon, Fujio Mitarai, afirmou que a companhia pode lidar com um dólar a 100 ienes, mas ressaltou que não esperava que a cotação chegasse a esse patamar. Entre outros papéis que tiveram ganhos notáveis mesmo com a valorização do iene estavam os da Sharp, que fecharam com alta de 2,2%, e os da Takeda Chemical Industries, que subiram 2,3%.Os operadores também se sentiram aliviados pelo volume forte de fundos que entraram no mercado, O giro financeiro da primeira sessão da Bolsa de Tóquio totalizou 1,115 trilhão de ienes, superando o nível de 1 trilhão de ienes pela primeira vez desde 15 de dezembro. "Os investidores estrangeiros deram sinais de que não ficaram nervosos com o comportamento do dólar/iene", comentou o gerente-geral da Cosmo Securities, Hiroshi Sato. Mas a valorização do iene abalou alguns papéis, principalmente, de montadoras e de empresas que dependem, fortemente, do mercado norte-americano. A Honda Motor caiu 2,5%; a Toyota, 1,3% e a Pioneer, 1,5%.