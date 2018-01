Bolsa de Tóquio cai 0,3%, acompanhando NY A Bolsa de Tóquio fechou em queda moderada, influenciada pelas perdas ontem em Wall Street. O índice Nikkei terminou a sessão em 10.720,69 pontos, queda de 33,11 pontos (0,3%). A aceleração do dólar em relação ao iene beneficiou papéis de algumas exportadoras. Entre elas, Toyota Motor (+0,26%) e Nissan Motor (+1,7%). As ações da Sony subiram 1,1%. As ações da Tokyo Electron e as da Advantest foram alvo de realização de lucros, a partir da informação de moderada queda na média oferta/demanda na indústria de semicondutores em janeiro. A informação consta no relatório divulgado pela Associação Internacional de Equipamentos e Materiais Semicondutores, o qual reportou bons dados para o segmento de modo geral. Tokyo Electron caiu 2% e Advantest recuou 2,3%.