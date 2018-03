Bolsa de Tóquio cai 0,5% As ações fecharam em baixa em Tóquio, diante da ausência de investidores dispostos a tomar posição antes da reunião da Opep e da prévia de resultado da Intel amanhã e da divulgação dos números sobre o desemprego nos EUA na sexta-feira. Investidores aguardam também pelos números sobre o sentimento das empresas japonesas em relação à economia e sobre os investimentos de capital das empresas. O índice Nikkei encerrou o dia em baixa de 54,42 pontos (0,5%), em 11.242,34 pontos. As perdas entre as ações do megabanco UFJ ajudaram a pressionar o mercado. O papel da empresa fechou em queda de 7,4%, ao menor nível em três meses, diante de preocupações com a direção da reestruturação da empresa. Os órgãos reguladores dos bancos consideram impor este mês várias medidas para melhora nas operações da instituição. As ações de companhias aéreas seguiram em baixa por conta das preocupações com a escalada dos preços do petróleo, enquanto papéis de empresas produtoras de petróleo e de distribuidoras atraíram compras. As ações da Japan Petroleum Exploration subiram 2,2% e as da Showa Shell Sekiyu ganharam 1,6%. As ações da AOC Holdings dispararam 15% e atingiram o limite de alta com informações de que sua unidade de desenvolvimento de petróleo Arabian Oil mantém negociações com desenvolvedora estatal iraquiana sobre um projeto para reabilitação de terminais exportadores de petróleo cru e de campos de petróleo no sul do Iraque.