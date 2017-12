Bolsa de Tóquio cai 0,52% com montadoras liderando perdas As ações negociadas na bolsa de Tóquio voltaram a cair nesta quarta-feira. As preocupações com um possível estrago de um iene valorizado sobre os lucros corporativos mantiveram os investidores afastados das ações de exportadoras e fizeram com que o foco se concentrasse sobre papéis de pequena capitalização. O índice Nikkei 225 fechou em queda de 56,17 pontos, ou 0,52%, em 10.757,82 pontos. As ações de fabricantes de automóveis estiveram entre as mais atingidas pelas preocupações cambiais, mas a maior parte delas fechou acima das mínimas registradas durante o pregão. Honda caiu 2,3%, Suzuki recuou 1,9% e Toyota perdeu 1,6%. Alguns papéis de tecnologia subiram no começo do pregão, ajudados pelos ganhos do Nasdaq no overnight. Isso contribuiu para que o Nikkei operasse em território positivo por um certo tempo. Mas essas compras não duraram muito, já que "ninguém sabe por quanto tempo a tendência de dólar desvalorizado vai durar", disse o estrategista Tsuyoshi Segawa, da Shinko Securities. Entretanto, há operadores que dizem que o sentimento está melhorando gradualmente, pois muitos investidores individuais conseguiram consolidar suas posições de margem construídas durante a alta do mercado em outubro e estão começando agora a adotar uma postura mais agressiva.