Bolsa de Tóquio cai 0,6% As ações fecharam em queda na Bolsa de Tóquio, após pregão limitado pela expectativa da reunião do Fed, que acontece hoje. O índice Nikkei encerrou o dia em 9.688,61 pontos, queda de 251,97 pontos (0,61%). As ações da companhia alimentícia Nippon Meat Packers continuaram agregando atenção dos investidores e mais uma vez fecharam em baixa. Nesta terça-feira, os papéis da companhia perderam 5,8%; desde a semana passada têm registrado retração em média de 10% ao dia. Em 6 de agosto, o presidente da empresa admitiu que uma subsidiária colocou etiquetas de carne doméstica em importada para beneficiar-se do subsídio do governo. Os papéis de sua concorrente, Prima Meat Packers, subiram 4,6%, influenciados por declarações da companhia de que elevou sua produção de presunto e salsicha em 30% para atender demanda elevada. O setor de tecnologia operou em alta. Bolsas da ásia fecham em alta As principais bolsas da Ásia encerraram o pregão desta terça-feira em alta forte, após sessões marcadas pela liquidez reduzida em razão da cautela habitual assumida pelos investidores antes das reuniões do Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve nos EUA. A Bolsa de Cingapura foi a que registrou melhor desempenho na região, com o índice Straits Times avançando 42,59 pontos (+2,87%), para encerrar em 1.529,03 pontos. Os ganhos foram sustentados por compras pesadas de bancos e da Singapore Telecommunications. Os papéis da United Overseas Bank subiram 4,5%, fechando no melhor nível em cinco semanas. Nas Filipinas, o índice PSE Composto fechou a sessão em 1.128,16 pontos, com alta de 29,58 pontos (+2,69%). Em Seul, a alta dos preços no mercado futuro desencadeou vendas programadas no mercado à vista, o que contribuiu para que o índice Kospi subisse 13,24 pontos (+1,9%), para encerrar em 708,63 pontos. Os negócios foram ativos nos mercados futuros, com a alta dos preços gerando coberturas de posições vendidas por parte de investidores estrangeiros. "Os estrangeiros mostraram-se muito cautelosos, mas estão apostando em uma tendência de alta nas sessões de amanhã e na quinta-feira. Essa perspectiva sustentou as compras nos mercados futuros",comentou um operador. Em Hong Kong, o índice Hang Seng terminou o dia em 10.100,06 pontos, com alta de 140,14 pontos (+1,41%), liderado pela valorização dos papéis do setor imobiliário. Na Malásia, o índice KLSE Composto ganhou 5,26 pontos (+0,73%), fechando em 729,29 pontos. Os mercados de Bangcoc e de Taipé fecharam em direção oposta. O índice Thai Set caiu 0,60 ponto (-0,16%), para 366,47 pontos, com as perdas das ações de telecomunicações ofuscando os ganhos de ações de empresas que deverão anunciar bons resultados financeiros. Em Taipé, o Taiwan Weighted regrediu 34,14 pontos (-0,70%), para encerrar o pregão em 4.817,93 pontos.